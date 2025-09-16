Красноярский губернатор высказался о развитии метротрамвая: «За год сделано больше, чем за 20 лет»

С коллегами обсуждаем продление метротрамвая… Темп работы по созданию метротрамвая внушительный. На всех участках работы развернуты. За последний год сделано больше, чем за 20 лет.
Губернатор края подчеркнул, что уже изучены системы подвижного состава.
«Проектировщик завершает последние согласования….Закладываются требования к трамваям, которые должны будут ходить по этим рельсам… Это будут современные, трехсекционные трамваи. Средства на них предусмотрены», — заверил Михаил Котюков.
Напомним, что весной этого года в Красноярске стартовал новый этап строительства метротрамвая — на улице Социалистической начилось возведение вентиляционной шахты.