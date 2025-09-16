Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский губернатор высказался о развитии метротрамвая: «За год сделано больше, чем за 20 лет»

КРАСНОЯРСК, 16 сентября, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, отвечая на вопросы жителей региона в рамках прямого эфира, затронул тему метрополитена.

Источник: РИА "ФедералПресс"

С коллегами обсуждаем продление метротрамвая… Темп работы по созданию метротрамвая внушительный. На всех участках работы развернуты. За последний год сделано больше, чем за 20 лет.

отметил Михаил Котюков

Губернатор края подчеркнул, что уже изучены системы подвижного состава.

«Проектировщик завершает последние согласования….Закладываются требования к трамваям, которые должны будут ходить по этим рельсам… Это будут современные, трехсекционные трамваи. Средства на них предусмотрены», — заверил Михаил Котюков.

Напомним, что весной этого года в Красноярске стартовал новый этап строительства метротрамвая — на улице Социалистической начилось возведение вентиляционной шахты.