МИД Израиля отверг доклад комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

Независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. В конце августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода, тогда же ЦАХАЛ начал наступление на город Газа. На фоне этого в ЕС призывали ввести санкции против страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».