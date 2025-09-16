В Омской области изменят закон о выборах губернатора

В среду, 17 сентября 2025 года, комитет областного парламента по законодательству и местному самоуправлению рассмотрит проект закона, который предусматривает внесение изменений в закон о выборах губернатора Омской области.
Так, законопроектом предусматриваются условия для досрочного прекращения полномочий территориальной избирательной комиссии.
«Решением Избирательной комиссии Омской области, принятым по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, полномочия территориальной избирательной комиссии по выборам губернатора Омской области могут быть прекращены досрочно в случае изменения административно-территориального устройства Омской области, повлекшего упразднение административно-территориальной единицы, либо в случае преобразования соответствующего муниципального образования», — заявляется в пояснительной записке.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что на выборах губернатора в Омской области устанавливается возможность проведения электронного голосования, а также дистанционного открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета кандидатом.
Выборы губернатора в Омской области пройдут в 2025 году.