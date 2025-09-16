Инаугурация Рустама Минниханова назначена на 19 сентября

В пятницу, 19 сентября, в 10:00 в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева пройдет инаугурация Рустама Минниханова на должность раиса Татарстана. Такое решение приняли на заседании президиума Госсовета республики.
Как сообщила секретарь парламента Лилия Маврина, раис официально приступает к исполнению полномочий с момента принесения присяги в торжественной обстановке. Церемонию будут транслировать по телевидению и радио.
Ожидается, что в зале соберутся около 770 гостей, среди них — представители федерального центра, руководители регионов, депутаты Госсовета, члены Кабмина и администрации раиса Татарстана.
Напомним, на выборах 14 сентября победу одержал Рустам Минниханов. Его поддержали 88,09% избирателей.