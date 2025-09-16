Депутаты обсудили вопросы ответственности за незаконные действия в отношении гражданских БПЛА

Проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, Уголовно-исполнительный кодекс, Закон о воинской обязанности и воинской службе.
Законопроект разработан с целью реализации требований указа № 297 от 25 сентября 2023 года «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», а также обеспечения национальной, общественной безопасности, безопасности полетов при использовании гражданскими БПЛА воздушного пространства на территории Беларуси.
Член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрий Марецкий, говоря о новациях, сообщил, что КоАП дополняется ст. 13.36. Речь идет о нарушении требований по проведению контроля международных почтовых отправлений или товаров.
По требованиям указа № 297 международные почтовые отправления и товары, следующие в адрес физических лиц, до их доставки или вручения физлицам должны доставляться перевозчиками в места проведения контроля на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских БПЛА и авиамоделей.
«Нарушение этого требования повлечет ответственность согласно предусмотренной законопроектом статье 13.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Штраф, налагаемый в соответствии с названной статьей на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, может составить до 50% от стоимости предмета административного правонарушения», — указал Юрий Марецкий.
Ст. 18.4 (нарушение правил безопасности полетов) КоАП дополнена ч.4. Устанавливается ответственность за управление гражданским воздушным судном, не зарегистрированным в Государственном реестре гражданских воздушных судов Беларуси, либо без наличия документации, которая должна находиться на борту воздушного судна при выполнении полетов, либо управление гражданским воздушным судном без наличия на то права.
В новой редакции излагается ст. 18.35 (нарушение правил использования воздушного пространства) КоАП. Сохраняется предусмотренная ч.1 в действующей редакции этой статьи ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства в целом пилотируемыми воздушными суднами. Вместе с тем в связи с увеличением числа совершаемых нарушений правил использования воздушного пространства увеличивается размер штрафа за совершение такого правонарушения. В отдельную часть ст. 18.35 КоАП выделено нарушение правил использования воздушного пространства с использованием гражданского беспилотного летательного аппарата либо правил использования авиамоделей. Определено, что такое правонарушение может повлечь не только наложение штрафа, но и конфискацию предмета административного правонарушения.
Кроме того, КоАП дополнен ст. 18.38 (незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей), устанавливающей административную ответственность за нарушение требований по государственному учету и эксплуатации гражданских БПЛА и авиамоделей. В частности, административную ответственность повлекут ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских БПЛА либо авиамоделей, нарушение требования по постановке на госучет или снятию с госучета гражданских БПЛА, управление полетом гражданского БПЛА оператором, не прошедшим соответствующую подготовку, либо передача управления таким летательным аппаратом лицу, не прошедшему подготовку операторов гражданских БПЛА.
Кроме того, законопроектом предусмотрено дополнение Уголовного кодекса ст. 300 (незаконные действия в отношении гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей). Предусматривается ответственность за ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских БПЛА либо авиамоделей в нарушение требований законодательства, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.
«Таким образом, нарушение гражданами запрета на ввоз на территорию Республики Беларусь, хранение, эксплуатацию, изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов или авиамоделей может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность в случае совершения этих действий в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения», — пояснил Юрий Марецкий.
Проектом закона предусмотрено также внесение изменений в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Определяются органы, уполномоченные на ведение административного процесса по новым статьям КоАП.
При доработке законопроекта к рассмотрению во втором чтении санкции ч.2, 3 и 4, вводимые проектом закона в ст.18.38 КоАП, были пересмотрены на предмет их градации в зависимости от степени общественной опасности административных правонарушений. Ранее штрафы, предусмотренные этими частями, были одинаковыми.
Изменения, внесенные в ст.11.25 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, позволят в случае, когда лицо, совершившее административное правонарушение по ч.1 ст. 18.38 КоАП, не установлено, принимать решение об обращении предмета административного правонарушения в собственность государства.
Юрий Марецкий подчеркнул, что в условиях современных вызовов и угроз для минимизации рисков бесконтрольного использования беспилотных летательных аппаратов очень важна жесткая регламентация их оборота и эксплуатации.