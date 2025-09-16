Депутаты обсудили вопросы ответственности за незаконные действия в отношении гражданских БПЛА

В новой редакции излагается ст. 18.35 (нарушение правил использования воздушного пространства) КоАП. Сохраняется предусмотренная ч.1 в действующей редакции этой статьи ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства в целом пилотируемыми воздушными суднами. Вместе с тем в связи с увеличением числа совершаемых нарушений правил использования воздушного пространства увеличивается размер штрафа за совершение такого правонарушения. В отдельную часть ст. 18.35 КоАП выделено нарушение правил использования воздушного пространства с использованием гражданского беспилотного летательного аппарата либо правил использования авиамоделей. Определено, что такое правонарушение может повлечь не только наложение штрафа, но и конфискацию предмета административного правонарушения.