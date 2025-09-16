Ричмонд
Токаев поучаствовал в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста принял участие в церемонии запуска подачи природного газа в город Косшы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как пишет Акорда, в частности, произведен запуск первого пускового комплекса газификации населенного пункта на газорегуляторном объекте.

По магистральным сетям протяженностью 409 км будет транспортироваться 32 800 кубометров «голубого топлива» в час. Общая стоимость проекта составила 11,4 млрд тенге.

27 июля 2021 года Указом главы государства Косшы был присвоен статус города областного значения. А в августе 2024 года Токаеву презентовали план инфраструктурного развития Косшы, прилегающего к столице.