В Госдуме назвали настоящую причину введения вторичных санкций

Депутат дал комментарий изданию после того, как стало известно о призыве министра финансов США Скотта Бессента к введению вторичных пошлин в отношении стран, являющихся торговыми партнерами России. По мнению главы американского Минфина, усиление давления на покупателей российской нефти приведет к окончанию украинского конфликта через 2−3 месяца, пишет «Лента.ру».
Алексей Чепа считает, что усилия Бессента связаны, в первую очередь, не со стремлением США разрешить конфликт на Украине. По словам парламентария, американцы преследуют другой интерес — они намерены сделать так, чтобы большинство стран в мире выбирали американские товары и ресурсы и отказались от продукции конкурентов Штатов.
«Европейцы не напрямую, а через посредников покупают наши энергоресурсы по ценам дороже, чем если бы они это делали напрямую, но они все равно это делают, потому что им это выгоднее, чем приобретать американскую нефть. Учитывая это, американцы включают все рычаги для того, чтобы потянуть на себя одеяло», — объяснил Алексей Чепа.
Он уточнил, что антироссийские санкции, которые призывает ввести Бессант, и сроки устранения конфликта между Москвой и Киевом не связаны. Депутат напомнил, что соглашения, достигнутые на переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, не соблюдаются не потому, что их отказывается реализовывать Россия, а потому, что их саботирует Европа.
По мнению парламентария, если Европа прекратит «экспансионистскую, агрессивную политику» и сократит поддержку Киева, то тогда сторонам будет проще достичь договоренностей.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что ситуация на Украине не будет доведена до такой степени, что Вашингтон будет вынужден применить рестрикции против Кремля и выйти из переговорного процесса. Госсекретарь уточнил, что американский лидер Дональд Трамп прилагает усилия, чтобы положить конец украинскому кризису. Рубио добавил, что президент США — единственный политик такого уровня в мире, который является связующим звеном между Украиной, Россией и Европой.