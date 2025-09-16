В Госдуме назвали настоящую причину введения вторичных санкций

«Европейцы не напрямую, а через посредников покупают наши энергоресурсы по ценам дороже, чем если бы они это делали напрямую, но они все равно это делают, потому что им это выгоднее, чем приобретать американскую нефть. Учитывая это, американцы включают все рычаги для того, чтобы потянуть на себя одеяло», — объяснил Алексей Чепа.