В Новосибирске оглашены итоги выборов-2025

Трехдневное голосование по выборам депутатов Новосибирского городского совета и Законодательного собрания области завершилось, преодолев 30-процентный порог явки.

Избирательный процесс, проходивший с 12 по 14 сентября, сопровождался рядом скандальных заявлений и инцидентов.

Голосование стартовало в пятницу, 12 сентября. Среди первых, кто отдал свои голоса, были глава региона Андрей Травников, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев и сенатор Александр Карелин. К середине дня явка составила 7,42%. В этот же день прозвучало первое громкое заявление: кандидат в Заксобрание Антон Тыртышный сообщил о провокации со стороны конкурентов, утверждая, что в почтовые ящики избирателей были разложены листовки с ложной информацией о его снятии с выборов.

Суббота, 13 сентября, ознаменовалась повышением активности избирателей. Для привлечения граждан в некоторых районах области были организованы ярмарки с угощениями, а в Академгородке открылся тематический избирательный участок «с мамонтом». К вечеру явка выросла более чем вдвое, достигнув 21,43%. Однако день также не обошелся без нарушений: кандидат Андрей Жирнов агитировал за себя через рассылку в соцсетях прямо в день тишины, а представители другого кандидата распространяли агитационные материалы в фитнес-клубе.

Финальный день голосования, 14 сентября, был омрачен новыми скандалами. Коммунистическая партия через телеграм-канал бывшего мэра Анатолия Локтя обвинила конкурентов из партии «Новые люди» в подкупе избирателей. По утверждению Локтя, двух молодых людей задержали за попытку проголосовать за определенных кандидатов за денежное вознаграждение в 500 рублей. Кроме того, в Дзержинском районе был задержан нетрезвый мужчина, смявший бюллетень.

По предварительным итогам, обработано 99% бюллетеней, явка составила 32,89%. Партия «Единая Россия» уверенно победила на выборах в оба парламента, получив 40 из 50 мандатов в горсовете и большинство в Заксобрании. Ряд депутатов городского совета, таких как Андрей Любавский и Александр Савельев, перешли в областной парламент, в то время как представители ЛДПР потеряли свои мандаты.

