Politico: Евросоюз снял с повестки обсуждение 19-го пакета санкций против России

«Во-первых, это ~споры по поводу запрета на выдачу виз россиянам~. Здесь согласны далеко не все, и не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Словакии Роберт Фицо [выступают против этой меры]. Свое несогласие выразили Италия, Испания, Греция, Франция и, может быть, позже выскажется Кипр. Судя по всему, решение о полном запрете на выдачу виз не примут, но каким-то способом этот процесс ужесточат», — сказал политолог.