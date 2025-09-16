СМИ оценили шансы вынесения вотума недоверия к Урсуле фон дер Ляйен

Однако, как отмечает издание, политическая ситуация может позволить центристским альянсам возможность добиться от нее уступок, аналогично тому, как это произошло в июле. Politico отмечает, что фон дер Ляйен имеет поддержку большинства евродепутатов, поэтому вероятность того, что ей будет выражено недоверие, мала. Центристские силы, в свою очередь, могут использовать данную процедуру как рычаг влияния, чтобы, как и в июле, добиться от председателя Еврокомиссии выполнения своих требований.