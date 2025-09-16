Ричмонд
СМИ оценили шансы вынесения вотума недоверия к Урсуле фон дер Ляйен

На пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 6 по 9 октября, депутаты рассмотрят две инициативы о вынесении вотума недоверия председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно процедуре, сначала парламентарии проведут дебаты по данным предложениям, которые были отдельно внесены представителями противоположных политических флангов — ультраправыми и ультралевыми силами. Только после этого состоится голосование, сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что точную дату голосования депутаты утвердят 1 октября, когда они встретятся для согласования рабочего графика.

Одним из инициаторов вотума недоверия стала группа «Патриоты за Европу», в которую входят правые и ультраправые политики. В частности, они были недовольны торговым соглашением, которое Урсула фон дер Ляйен заключила с США.

Второе предложение о вотуме недоверия поступило от представителей левого фланга. Помимо недовольства торговым соглашением они указали на бездействие Еврокомиссии в отношении конфликта в секторе Газа.

При этом Politico отмечает, что Урсула фон дер Ляйен пользуется поддержкой большинства в Европарламенте, что делает маловероятным успех вотума недоверия.

Однако, как отмечает издание, политическая ситуация может позволить центристским альянсам возможность добиться от нее уступок, аналогично тому, как это произошло в июле. Politico отмечает, что фон дер Ляйен имеет поддержку большинства евродепутатов, поэтому вероятность того, что ей будет выражено недоверие, мала. Центристские силы, в свою очередь, могут использовать данную процедуру как рычаг влияния, чтобы, как и в июле, добиться от председателя Еврокомиссии выполнения своих требований.

В июле инициатива о вотуме недоверия не нашла достаточной поддержки: за отставку фон дер Ляйен выступили 175 парламентариев, против — 360, воздержались — 18.

