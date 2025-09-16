Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Республиканец допустил, что ему придется присутствовать при переговорах российского и украинского лидеров, поскольку те «ненавидят друг друга» и «не могут находиться в одной комнате». Трамп признался, что добиться урегулирования сложнее, чем он надеялся, потому что, с его слов, между Путиным и Зеленским «огромная ненависть». «Но мы это остановим», — пообещал он.