Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

Трамп заявил, что благодаря встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске месяц назад удалось многого достичь, но «для танго нужны двое».

Республиканец допустил, что ему придется присутствовать при переговорах российского и украинского лидеров, поскольку те «ненавидят друг друга» и «не могут находиться в одной комнате». Трамп признался, что добиться урегулирования сложнее, чем он надеялся, потому что, с его слов, между Путиным и Зеленским «огромная ненависть». «Но мы это остановим», — пообещал он.

Президент США вновь призвал европейские страны отказаться от российской нефти.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее допустил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Рубио отметил, что республиканец, который провел «множество» телефонных разговоров с Путиным и встреч с Зеленским, по-прежнему хочет положить конфликту конец.

«В какой-то момент президент может прийти к выводу, что это невозможно. Он пока не достиг этой точки, но это может произойти», — предупредил Рубио.

В Киеве пока не комментировали возможность встречи.

Материал дополняется

