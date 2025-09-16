Итоги выборов в Татарстане: Минниханов подтвердил лидерство с 1,9 млн голосов

Первые выборы Раиса Татарстана.
Центральная избирательная комиссия Татарстана подписала итоговые протоколы выборов Раиса республики. Победителем стал действующий руководитель региона Рустам Минниханов. Он набрал 88,09% голосов — около 1,9 млн бюллетеней.
«Впервые в республике прошли выборы Раиса Татарстана», — напомнил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев. Он охарактеризовал кампанию как «очень серьезную».
За кандидата от КПРФ Хафиза Миргалимова проголосовали 110 тыс. избирателей (4,97%). Руслан Юсупов, представляющий ЛДПР, получил 93,5 тыс. голосов (4,20%). Виталий Смирнов, возглавляющий региональное отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, заручился поддержкой 42,2 тыс. человек (1,90%).
Как сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, нарушений, из-за которых протоколы могли быть признаны недействительными, не зафиксировано. В голосовании приняли участие 2,2 млн жителей республики — явка составила 75,85%.
Кибератаки и безопасность.
Во время голосования цифровые ресурсы Татарстана подверглись более чем 27 тыс. кибератак, сообщил глава ЦИК. По словам Кондратьева, впервые на республику было совершено такое большое число атак. На федеральном уровне их количество превысило 500 тыс.
«Должен сказать, что мы этих атак не ощущали. Огромное спасибо всем, кто работал и обеспечивал безопасность», — подчеркнул Кондратьев.
Татарстанцы отдали голоса за пределами республики.
Еще одна особенность прошедших выборов — впервые были открыты шесть экстерриториальных участков: один в Москве, по два в ЛНР и ДНР, а также один в Херсонской области.
«Добро всегда возвращается. Мы оказывали содействие во время возвращения на родину. Мы помогали им в избирательном процессе, и они в ответ откликнулись с поддержкой нашей республики», — заявил председатель ЦИК РТ.
Кондратьев добавил, что все 413 избирателей, закрепившихся в Москве через сервис «Мобильный избиратель», приняли участие в голосовании. Также он отметил работу системы ГАС «Выборы 2.0», проекта «Волонтеры на избирательных участках» и сервиса голосования на дому, которым воспользовались 87 тыс. жителей республики.
Работа наблюдателей и «Точки выбора».
В день голосования в Татарстане работали почти 14 тыс. наблюдателей от Общественной палаты и политических партий.
Особую роль, по словам главы ЦИК, сыграла горячая линия.
«Работала как пульс. Благодаря горячей линии мы могли точечно реагировать на темы, которые интересовали жителей», — сообщил Кондратьев.
Он также отметил деятельность информационного центра «Точка выбора», где регулярно проводились брифинге для журналистов, а для горожан рядом работал проект «Информ УИК».
«Точка выбора» полностью оправдала себя. Очень интересный проект, я даже предложил министру по делам молодежи, чтобы он и дальше работал", — считает Кондратьев.
ЦИК Татарстана получила благодарности от жителей за организацию выборов.
Кондратьев отметил, что прошедшая избирательная кампания получила широкую поддержку у жителей республики. Только на его личный номер поступило более 1,2 тыс. сообщений. Одно из них было зачитано на заседании ЦИК.
«Спасибо за ваши терпение и выдержку. Провести выборы — не просто миссия, а настоящий марафон, где вместо аплодисментов — стопки протоколов, вместо букетов — кипы бюллетеней, а вместо антрактов — кофе на бегу. Вы показали, что даже в условиях высокой ответственности можно сохранять спокойствие, чувство юмора и рабочий настрой. Благодаря вам все прошло организованно и с человеческим теплом», — прочитал вслух Кондратьев обращение жителя Азнакаево.
Сегодня на заседании президиума Госсовета РТ стало известно, что торжественная церемония вступления Рустама Минниханова в должность Раиса республики состоится 19 сентября в 10:00 в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.