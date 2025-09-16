Итоги выборов в Татарстане: Минниханов подтвердил лидерство с 1,9 млн голосов

«Спасибо за ваши терпение и выдержку. Провести выборы — не просто миссия, а настоящий марафон, где вместо аплодисментов — стопки протоколов, вместо букетов — кипы бюллетеней, а вместо антрактов — кофе на бегу. Вы показали, что даже в условиях высокой ответственности можно сохранять спокойствие, чувство юмора и рабочий настрой. Благодаря вам все прошло организованно и с человеческим теплом», — прочитал вслух Кондратьев обращение жителя Азнакаево.