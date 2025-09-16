СМИ: запуск ракеты «Циркон» в ходе учений «Запад-2025» вызвал беспокойство у НАТО

Новые гиперзвуковые ракеты «Циркон», согласно статье, уже несколько раз применялись в конфликте на Украине. Эти ракеты, как пишет Il Messagero, могут поражать морские и наземные цели на расстоянии до 1000 километров, а их скорость приближается к 9 Махам (в апреле Владимир Путин сказал, что дальность этих ракет превышает 1000 километров, а скорость составляет 10 Махов. — Прим. ред.). Издание также обращает внимание на высокую маневренность «Цирконов»: они могут менять курс в полете и уклоняться от систем ПВО противника, что делает их перехват практически невозможным.