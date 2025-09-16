СМИ: запуск ракеты «Циркон» в ходе учений «Запад-2025» вызвал беспокойство у НАТО

Официальные каналы Минобороны России поделились кадрами запуска гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» по морской цели с фрегата «Адмирал Головко»* в Баренцевом море.
Кроме того, ведомство разместило видео других учений, в которых приняли участие сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34, способные нести до восьми тонн вооружения, и самолеты прикрытия Су-57. Они отработали бомбовые удары с высоты 400 метров.
Il Messagero отмечает, что после инцидента с дронами в Польше и запуска НАТО операции «Восточный часовой» внимание всего мира приковано к этому региону. Москва и Минск настаивают на том, что цель совместных учений состоит в оценке возможностей двух стран координировать совместные действия в сфере военной обороны.
Однако, по версии Il Messagero, учения «Запад-2025» представляют угрозу для НАТО, а Россия использует их, чтобы продемонстрировать всему миру свою военную мощь. Издание считает, что после трех лет проведения СВО для Москвы важно показать, что она сильнее, чем когда-либо.
Новые гиперзвуковые ракеты «Циркон», согласно статье, уже несколько раз применялись в конфликте на Украине. Эти ракеты, как пишет Il Messagero, могут поражать морские и наземные цели на расстоянии до 1000 километров, а их скорость приближается к 9 Махам (в апреле Владимир Путин сказал, что дальность этих ракет превышает 1000 километров, а скорость составляет 10 Махов. — Прим. ред.). Издание также обращает внимание на высокую маневренность «Цирконов»: они могут менять курс в полете и уклоняться от систем ПВО противника, что делает их перехват практически невозможным.
* «Адмирал Головко» стал первым кораблем, который был оснащен «Цирконами». В России заявили о планах оснастить ими другие надводные корабли, а также атомные подводные лодки проекта «Ясень-М»