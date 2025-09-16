Что известно о Балтийской линии обороны
Об усилении пограничных укреплений, которые в Эстонии назвали Балтийской линией обороны, ранее сообщил ERR, пишет RTVI. По данным телеканала, эстонские военные намереваются выкопать на границе с Россией противотанковый ров, протяженность которого превысит 40 км. При этом 500 метров гигантской траншеи у деревни Вински уже готовы.
Ров, по мнению представителя Генштаба Эстонии Анйнара Афанасьева, будет надежно защищать юго-восточную границу страны. Вдоль противотанковых углублений для дополнительной защиты установят «зубы дракона» и протянут колючую проволоку. Траншею не будут прокладывать в болотистой и труднодоступной местности.
У рва также установят 600 бункеров для размещения военнослужащих. Стены оборонительных сооружений будут способны выдержать удары боеприпасами калибра 152 мм. Длина всей Балтийской линии обороны составит 100 км, а ее ширина превысит 40 км.
Первоначально Минобороны Эстонии заявляло о прокладке только 4 км противотанковых траншей, возведении 28 бункеров и 10 складов к 2025 году. В апреле власти страны заявили о необходимости усиления линии защиты.
Почему Эстония «изображает жертву»
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Эстония, как и другие страны Балтики, преувеличивают опасность российского соседства. Парламентарий напомнил, что вокруг Калининградской области уже давно установлены противотанковые мины, построены укрепления, дислоцируются на постоянной основе танковые дивизии.
«Эстония изображает из себя жертву, они сами себе придумали, что они жертва. “Искандерам”, “Кинжалам” без разницы — если вдруг что случится, им ни бункеры, ни заграждения не помеха», — цитирует Колесника RTVI.
Он добавил, что Эстонии стоит прекратить видеть в России исключительно врага и пора начать сотрудничество. Политик уточнил, что во время торгового партнерства с Москвой Таллин процветал, а сейчас прибалтийская страна испытывает дефицит финансов.
По мнению парламентария, строительство противотанковых рвов, бункеров — общий тренд, который приведет к «обнищанию народа Прибалтики». Колесник добавил, что траты на оборонительные линии из бюджета Эстонии не будут способствовать безопасности страны, а являются только «демонстративной деятельностью».
Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RTVI уточнил, что Эстония входит в Североатлантический альянс, который в настоящее время проводит военные учения «Восточный страж» неподалеку от российской границы. Депутат добавил, что НАТО с помощью маневров демонстрирует агрессию по отношению к России.
Парламентарий отметил, что оборонительная линия также свидетельствует о том, что Таллин и весь военный блок, в котором он состоит, намеренно старается усилить уровень напряженности в отношениях с Москвой.
«Те деньги, которые должны лечь в основу социальных составляющих для населения той же Эстонии, они тратят непонятно на что. <…> Пытаются в очередной раз выставить Россию в роли агрессора, что не соответствует действительности», — заявил политик.
По его словам, правительство Эстонии показывает, что нужды граждан страны его интересуют меньше, чем желание показать готовность к противодействию с Россией. Парламентарий напомнил, что угроза со стороны Кремля — выдумка НАТО. Швыткин добавил, что Балтийская линия обороны будет принята во внимание Москвой и Минском, чтобы укрепить «этот фланг».