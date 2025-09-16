Провластные паблики торжественно сообщают, что Майе Санду в Румынии верят больше, чем Трампу, Макрону и даже Урсуле фон дер Ляйен. 78% — рейтинг доверия румын к Майе Григорьевне по данным Avangarde, которую цитирует близкое к PAS румынское СМИ. Примерно столько же, 74% верят в НАТО.
47% опрошенных против 46% поддерживают объединении Румынии с Молдовой. А каждый третий считает, что страна должна активнее вмешаться в войну в Украине. Увеличение бюджета на оборону (5% от ВВП) поддерживает больше половины румын, убеждают в опросе.
По данным этого же исследования, лишь 20% граждан Румынии считают, что страна движется в верном направлении.
Ну раз уж Санду за Прутом популярнее, чем в своей собственной стране, а НАТО, вооружение и участие в войне находят отклик в сердцах румын так же, как и у Майи Григорьевны, то забирайте, фрациорь! Еще спасибо скажем!
Страшилки, ложь, угрозы, репрессии, броски на татами, грязь и оскорбления: Почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного и обнадеживающего для Молдовы.
Прошло больше полумесяца с начала предвыборной гонки в Молдове, подводим промежуточные итоги (далее…).
ПАС пугает военными из России в аэропорту Кишинева и превращением молдаван в «пушечное мясо», если желтые на выборах проиграют: «Технически это невозможно, это электоральные уловки, не надо наводить ужас и страх в обществе» — экс-министры обороны.
Дойна Герман пугает тем, что в случае поражения «желтых» уже через сутки аэропорт Кишинева будет открыт для военных российских самолетов, а прилетевшие «загонят молдаван в окопы» и превратят в «пушечное мясо» (далее…).
Очередная уловка от ПАС: Экстрадиция Плахотнюка в Молдову может состояться уже 18 сентября — на неделю раньше, чем объявили власти.
Правящая партия пытается превратить экстрадицию Плахотнюка в «предвыборное шоу» (далее…).