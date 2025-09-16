Ричмонд
Провластные СМИ считают, что Майя Санду популярна в Румынии: Не поехать ли нашему президенту туда, где ей доверяют, а не оставаться в Молдове, которая дружно голосовала против нее

78% — рейтинг доверия румын к Майе Григорьевне по данным Avangarde, которую цитирует близкое к ПАС румынское СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Провластные паблики торжественно сообщают, что Майе Санду в Румынии верят больше, чем Трампу, Макрону и даже Урсуле фон дер Ляйен. 78% — рейтинг доверия румын к Майе Григорьевне по данным Avangarde, которую цитирует близкое к PAS румынское СМИ. Примерно столько же, 74% верят в НАТО.

47% опрошенных против 46% поддерживают объединении Румынии с Молдовой. А каждый третий считает, что страна должна активнее вмешаться в войну в Украине. Увеличение бюджета на оборону (5% от ВВП) поддерживает больше половины румын, убеждают в опросе.

По данным этого же исследования, лишь 20% граждан Румынии считают, что страна движется в верном направлении.

Ну раз уж Санду за Прутом популярнее, чем в своей собственной стране, а НАТО, вооружение и участие в войне находят отклик в сердцах румын так же, как и у Майи Григорьевны, то забирайте, фрациорь! Еще спасибо скажем!

