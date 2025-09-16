Ле Пен не теряет надежду на участие в президентских выборах

«Крохотная надежда еще жива. Я буду доказывать, что невиновна», — приводит слова Ле Пен «Интерфакс».
Зимой 2026 года апелляционный суд Парижа проведет слушания по делу Марин Ле Пен. Напомним, в марте политик была признана виновной в хищении бюджетных средств Европарламента путем организации фиктивного трудоустройства своих помощников.
По решению суда Ле Пен приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых являются условными. В течение оставшегося срока она будет носить электронный браслет. Помимо этого, Марин Ле Пен запретили участвовать в выборах любого уровня в течение пяти лет, а также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.
Следующие президентские выборы во Франции запланированы на 2027 год. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не имеет права баллотироваться из-за конституционного ограничения, запрещающего занимать пост более двух сроков подряд.
Ранее Марин Ле Пен заявила, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестины является попыткой заручиться поддержкой потенциальных избирателей накануне муниципальных выборов во Франции, которые запланированы на март 2026 года. Однако, по ее мнению, выбранный для этого момент является «катастрофическим».