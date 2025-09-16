Ричмонд
Ле Пен не теряет надежду на участие в президентских выборах

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не исключает своего участия в президентской гонке 2027 года. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Крохотная надежда еще жива. Я буду доказывать, что невиновна», — приводит слова Ле Пен «Интерфакс».

Зимой 2026 года апелляционный суд Парижа проведет слушания по делу Марин Ле Пен. Напомним, в марте политик была признана виновной в хищении бюджетных средств Европарламента путем организации фиктивного трудоустройства своих помощников.

По решению суда Ле Пен приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых являются условными. В течение оставшегося срока она будет носить электронный браслет. Помимо этого, Марин Ле Пен запретили участвовать в выборах любого уровня в течение пяти лет, а также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро.

Следующие президентские выборы во Франции запланированы на 2027 год. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не имеет права баллотироваться из-за конституционного ограничения, запрещающего занимать пост более двух сроков подряд.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестины является попыткой заручиться поддержкой потенциальных избирателей накануне муниципальных выборов во Франции, которые запланированы на март 2026 года. Однако, по ее мнению, выбранный для этого момент является «катастрофическим».

