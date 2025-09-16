Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области ушло в отставку после инаугурации Паслера.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность избранного губернатора Дениса Паслера, данная процедура предусмотрена уставом области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.

«Отставка правительства регламентируется статьей 49 устава Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.

Согласно уставу региона, кабмин возглавляет и формирует глава области. После вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство автоматически самораспускается.

На вопрос о возможных изменениях в составе нового правительства в департаменте ответили, что сообщат о кадровых решениях после их принятия.

Жители Свердловской области выбирали главу региона с 12 по 14 сентября. Врио губернатора Денис Паслер победил на выборах с 61,30% голосов при явке 39,9%. Во вторник Паслер принес присягу, после чего ему вручили знак губернаторских полномочий. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил в ходе инаугурации, что победа Паслера на выборах была уверенной.

Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.

Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке — председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше