Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» потеряла один мандат в гордуме Ростова

В Ростовскую-на-Дону городскую думу по единому избирательному округу прошли семь депутатов от «Единой России» и по одному кандидату партий КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Источник: Коммерсантъ

Последние прошли в гордуму Ростова впервые. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте территориальной избирательной комиссии Ленинского района города.

Так, по одномандатным избирательным округам 27 мандатов получили представители «Единой России», по одному — члены КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди».

Таким образом, в городской думе Ростова-на-Дону 34 депутата представляют партию «Единая Россия», и по два — КПРФ, ЛДПР и партию «Новые люди».

По итогам прошлых выборов в гордуму Ростова-на-Дону, проходивших в 2020 году, партия «Единая Россия» получила 35 из 40 мест. Тогда мандаты также получили двое кандидатов от КПРФ и по одному — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Коммунистов России». В новом созыве представителей «Единой России» станет на одного меньше, а представители «Справедливой России — патриоты — за правду» и «Коммунисты России» не получили мест в гордуме.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше