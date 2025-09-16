Лавров заявил о стремлении России отойти от термина «недружественные страны»

«Собственно, это не догма. И страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны. После того, как эти действия прекращаются, и после того, как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка», — заявил он.