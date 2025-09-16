Ричмонд
Лавров заявил о стремлении России отойти от термина «недружественные страны»

Источник: Газета.Ру

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва постепенно отходит от термина «недружественные страны» и делает акцент на государствах, у которых «недружественные правительства». В Кремле при этом допускали, что перечень может быть пересмотрен. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к «Интервидению».

Журналисты обратили внимание на то, что в конкурсе примут участие представители США и стран Европы, после чего попросили министра уточнить, что в будущем должны будут сделать исполнители из «недружественных стран», чтобы попасть на «Интервидение».

«Мы постепенно отходим от термина “недружественные страны”, хотя в законодательстве он остается, но, как президент [России Владимир Путин], выступая недавно на одном из мероприятий во Владивостоке, подчеркнул —.

для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации", — пояснил в ответ Лавров.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что «у нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах». А в начале сентября, на пленарном заседании ВЭФ-2025, Путин отметил, что Россия «не вставляет палок в колеса» при сотрудничестве со странами.

Перечень недружественных стран.

Первый список недружественных стран появился в России в 2021 году, когда Путин подписал указ, ограничивающий прием на работу в дипломатические представительства недружественных России государств. Правительству было поручено определить страны, осуществившие «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. В перечень вошли США и Чехия. Впоследствии в этот список добавили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

После начала спецоперации на Украине Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Он предписывал правительству определить перечень стран, совершающих в отношении России, российских юридических и физических лиц «недружественные действия».

Список утвердили в марте 2022 года. В него вошли все страны — члены ЕС (27 государств), Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Список может быть пересмотрен.

В июле 2025-го официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допускал, что перечень недружественных государств может быть пересмотрен.

«Собственно, это не догма. И страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны. После того, как эти действия прекращаются, и после того, как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка», — заявил он.

В то же время Песков добавил, что пока список недружественных стран не претерпел никаких изменений.

