Путин на учениях примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Видео

Президент России Владимир Путин в ходе осмотра военной техники на полигоне Мулино примерил тепловизионные очки «Стрекоза».

Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность обзора очков — до 1 км.

Президент посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025». Путин появился на учениях в военной форме. Глава государства осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники.

Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Военные отрабатывали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны развернуть в Белоруссии до конца года.

