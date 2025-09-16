Путин на учениях примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Видео

Тепловизионные очки позволяют бойцам свободно передвигаться на поле боя, они оборудованы электрическим зумом и не затрудняют зрение. Дальность обзора очков — до 1 км.
Президент посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где прошла практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025». Путин появился на учениях в военной форме. Глава государства осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники.
Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Военные отрабатывали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны развернуть в Белоруссии до конца года.
Читайте РБК в Telegram.