В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией

Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.
По словам Чегринца, «определенный поток товаров из Европы через Польшу в Беларусь, конечно, идет».
«Но не знаю, насколько мы это ощутим. Может, меньше машин начнут каких-то завозить или каких-то товаров», — заметил он.
При этом сама Польша очень много покупает в Белоруссии, указал Чегринец.
«И есть логистические пути, где товары, необходимые для самой Польши, идут через территорию Беларуси. И нефтепродукты определенные, и стратегически важные товары, которые идут из России в Белоруссию и на территорию Евросоюза», — уточнил он.
Кроме того, граждане Польши свободно пересекают границу и бывают в Белоруссии, добавил Чегринец. Причем они ездят и с целью купить товары, которые стоят в Белоруссии гораздо дешевле, чем в Польше, заметил он.
«Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. И я не думаю, что это будет на постоянной основе. Это вопрос именно учений, которые сейчас проходят. И, видимо, до окончания учений, плюс какой-то еще небольшой период, эти границы будут закрыты. Если совсем большая политика не сыграет роль, я уверен, что буквально в перспективе нескольких недель границы будут открыты», — поделился мнением Чегринец.