Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму высказались о решении Польши закрыть границу с Белоруссией

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В интересах Польши открыть границу с Белоруссией по окончании военных учений «Запад-2025», и скорее всего так и будет, поскольку это вопрос экономики. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал зампредседателя Общественной палаты РК, председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Власти Польши ранее приняли решение закрыть с 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Как указали в МИД России, формальным поводом закрыть все пункты пропуска, включая автомобильные и железнодорожные, Варшава объявила российско-белорусские военные учения.

По словам Чегринца, «определенный поток товаров из Европы через Польшу в Беларусь, конечно, идет».

«Но не знаю, насколько мы это ощутим. Может, меньше машин начнут каких-то завозить или каких-то товаров», — заметил он.

При этом сама Польша очень много покупает в Белоруссии, указал Чегринец.

«И есть логистические пути, где товары, необходимые для самой Польши, идут через территорию Беларуси. И нефтепродукты определенные, и стратегически важные товары, которые идут из России в Белоруссию и на территорию Евросоюза», — уточнил он.

Кроме того, граждане Польши свободно пересекают границу и бывают в Белоруссии, добавил Чегринец. Причем они ездят и с целью купить товары, которые стоят в Белоруссии гораздо дешевле, чем в Польше, заметил он.

«Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. И я не думаю, что это будет на постоянной основе. Это вопрос именно учений, которые сейчас проходят. И, видимо, до окончания учений, плюс какой-то еще небольшой период, эти границы будут закрыты. Если совсем большая политика не сыграет роль, я уверен, что буквально в перспективе нескольких недель границы будут открыты», — поделился мнением Чегринец.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше