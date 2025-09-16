Во Франции 18 сентября из-за забастовок ожидаются серьезные перебои в работе общественного транспорта

Кроме общественного транспорта, 18 сентября ожидается забастовка и авиационных диспетчеров. Однако из-за того, что часть профсоюзов заявила о планах перенести ее на начало октября, акция 18 сентября «практически не повлияет на воздушный трафик парижских аэропортов», отметил министр. Один из профсоюзов водителей, работающих с интернет-сервисами перевозок, призвал коллег отказаться от использования приложений в этот день и организовать манифестацию возле Министерства труда Франции. Кроме того, ожидается забастовка в сфере образования (до трети учителей начальных школ и студенческие организации в университетах), здравоохранения (фармацевты и врачи-физиотерапевты), а также в сфере энергетики.