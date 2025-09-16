Во Франции 18 сентября из-за забастовок ожидаются серьезные перебои в работе общественного транспорта

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезные перебои в работе общественного транспорта могут наблюдаться во Франции 18 сентября из-за массовой забастовки профсоюзов. Ожидается, что больше всего будут затронуты перевозки в Париже и столичном регионе. Об этом сообщил министр транспорта Филипп Табаро, информирует ТАСС.
По его словам, забастовка слабо затронет высокоскоростные поезда TGV, 90% запланированных рейсов будут осуществлены. Междугородные электрички Intercite будут обеспечивать перевозки только на 50% от обычного объема, электрички TER — на 60%, однако это средний показатель, и он может отличаться в зависимости от регионов. Более точные данные по регионам Табаро обещал предоставить в ближайшее время.
По словам Табаро, на большинстве веток парижского метро движение будет крайне затруднено и будет осуществляться только в часы пик, нормальное движение ожидается лишь на линиях 1, 4 и 14 — там ходят только поезда без машинистов.
По автобусам точной информации нет, однако некоторые линии «могут быть закрыты» на время забастовки. В этой связи министр призвал жителей столицы и ее пригородов по возможности заранее планировать поездки или перейти в этот день на удаленный режим работы, оставшись дома.
Кроме общественного транспорта, 18 сентября ожидается забастовка и авиационных диспетчеров. Однако из-за того, что часть профсоюзов заявила о планах перенести ее на начало октября, акция 18 сентября «практически не повлияет на воздушный трафик парижских аэропортов», отметил министр. Один из профсоюзов водителей, работающих с интернет-сервисами перевозок, призвал коллег отказаться от использования приложений в этот день и организовать манифестацию возле Министерства труда Франции. Кроме того, ожидается забастовка в сфере образования (до трети учителей начальных школ и студенческие организации в университетах), здравоохранения (фармацевты и врачи-физиотерапевты), а также в сфере энергетики.
Призывы к забастовкам и демонстрациям распространяют крупнейшие профсоюзы страны. Они критикуют планы правительства по экономии бюджета, озвученные ушедшим в отставку премьер-министром Франсуа Байру, и параллельно требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. В зависимости от сферы, имеются и более специфические требования. Студенческие же организации выходят на улицы, чтобы высказаться против президента Франции Эммануэля Макрона и «отступления от завоеваний в области социальных прав», пишет газета Le Figaro.
МВД Франции ожидает сотни демонстраций по всей стране. На фоне опасений, связанных с возможными беспорядками на манифестациях, власти собираются привлечь до 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для контроля за ситуацией на улицах французских городов. -0-