Al Hadath: Израиль уничтожил корабельный док в порту Ходейда

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корабельный док в йеменском порту Ходейда был полностью уничтожен в результате израильской атаки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.
Al Masirah: Израиль осуществляет воздушную атаку по йеменскому порту Ходейда.
Ранее Al Jazeera со ссылкой на телеканал Al Masirah, связанный с хуситами, сообщил, что Израиль осуществляет воздушную атаку по йеменскому порту Ходейда.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Al Masirah, израильская авиация нанесла не менее 12 ударов по территории порта. Согласно данным международного морского радиообмена и онлайн-систем мониторинга морского трафика, в момент нанесения израильской авиацией ударов в районе порта находилось около десятка судов. -0-