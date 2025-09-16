Al Hadath: Израиль уничтожил корабельный док в порту Ходейда

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Al Masirah, израильская авиация нанесла не менее 12 ударов по территории порта. Согласно данным международного морского радиообмена и онлайн-систем мониторинга морского трафика, в момент нанесения израильской авиацией ударов в районе порта находилось около десятка судов. -0-