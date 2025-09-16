Еврокомиссия отложила на неопределенный срок принятие девятнадцатого пакета антироссийских санкций, первоначально запланированное на 17 сентября, сообщает сайт телеканала «Звезда». Причиной переноса стало смещение внимания ЕС в сторону полного отказа от российских энергоносителей и давления на Венгрию со Словакией.
Японская политическая партия объявила о назначении искусственного интеллекта на должность своего нового лидера, сообщает «Лента.ру». ИИ будет заниматься вопросами распределения финансовых ресурсов внутри партии, а не формированием политического курса.
Генпрокуратура России отразила более десяти тысяч внешних кибератак на свою инфраструктуру за первое полугодие текущего года, передает NEWS.ru со ссылкой на генпрокурора Игоря Краснова. Он заявил, что статистика приводится за прошедшие полгода.
Россия подготовит ответные меры на возможные новые визовые ограничения со стороны Евросоюза, руководствуясь исключительно национальными интересами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «360». Она подчеркнула, что любые попытки блокировать российских дипломатов неизбежно приведут к ответным действиям.
Украинские войска нанесли удар по району расположения топливных складов Запорожской АЭС, что привело к возгоранию сухой растительности на прилегающей территории, информирует радио Sputnik. Станция сообщила об отсутствии угрозы основным объектам инфраструктуры и нормальном радиационном фоне после локализации пожара.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл на учения «Запад-2025» в военной форме.