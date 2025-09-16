Rzeczpospolita: дом в польском городе Вырыки повредила ракета, а не БПЛА

10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. После этого премьер-министр страны Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, которого по факту инцидента вызвали в польским МИД, рассказал, что Варшава не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых БПЛА. В Минобороны России также отметили, что при массированном ударе российских военных по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.