Не размножаются. Из-за старения населения Финляндия делает ставку на мигрантов

В этих условиях единственным фактором, способным хотя бы временно смягчить демографический спад, остается иммиграция. Прогноз указывает, что без учета миграционных потоков население Финляндии в 2040-х годах неизбежно начнет сокращаться и не превысит отметку в шесть миллионов человек. Оптимистичный сценарий развития событий связан исключительно с притоком трудовых мигрантов и студентов из азиатских стран, в первую очередь из Индии и Филиппин, наблюдаемым в 2023—2025 годах. При этом украинские беженцы, чье влияние считается временным, в долгосрочных расчетах не учитываются. Таким образом, несмотря на общественные дебаты, иммиграция остается ключевым инструментом для поддержания численности трудоспособного населения и обеспечения экономического роста страны в обозримом будущем, поскольку значительного повышения рождаемости не ожидается, констатирует Yle.