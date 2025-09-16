Не размножаются. Из-за старения населения Финляндия делает ставку на мигрантов

Согласно свежему демографическому прогнозу, будущее Финляндии окрашено в тревожные тона. Исследование, проведенное консалтинговой компанией MDI и охватывающее период до 2050 года, рисует картину глубоких и необратимых изменений в структуре общества. Страна, как пишет финская Yle, стоит на пороге эпохи стремительного старения и устойчивой убыли населения, что ставит перед ней беспрецедентные социальные и экономические вызовы.
Ключевой проблемой является фундаментальный демографический перекос: с 2016 года смертность в стране стабильно превышает рождаемость. Этот переломный момент, как отмечает ведущий эксперт MDI Расмус Аро, отличается от прошлых кризисов, таких как гражданская война или голодные годы, своей перманентностью.
Теперь сокращение населения стало ежегодной реальностью, которую лишь отчасти компенсирует иммиграция. Явление это более не ограничивается глубинкой; оно затронуло и региональные центры, такие как Куопио, Йоэнсуу, Вааса и Рованиеми, которые прежде росли за счет внутренней миграции из мелких муниципалитетов. Сегодня лишь каждый десятый муниципалитет в Финляндии может похвастаться хотя бы минимальным положительным естественным приростом населения.
Наиболее ярким выражением кризиса станет катастрофическое старение нации. Согласно прогнозу, к 2050 году численность возрастной группы старше 84 лет более чем удвоится по сравнению с нынешними показателями. При этом новые поколения, вступающие в жизнь, будут неизменно малочисленнее предыдущих. Эксперты подчеркивают, что рост доли пожилых людей и сопутствующее увеличение нагрузки на систему здравоохранения и социального обеспечения — это не временный бум, а постоянная и долгосрочная тенденция, которая будет определять жизнь страны как минимум до 2050-х годов.
В этих условиях единственным фактором, способным хотя бы временно смягчить демографический спад, остается иммиграция. Прогноз указывает, что без учета миграционных потоков население Финляндии в 2040-х годах неизбежно начнет сокращаться и не превысит отметку в шесть миллионов человек. Оптимистичный сценарий развития событий связан исключительно с притоком трудовых мигрантов и студентов из азиатских стран, в первую очередь из Индии и Филиппин, наблюдаемым в 2023—2025 годах. При этом украинские беженцы, чье влияние считается временным, в долгосрочных расчетах не учитываются. Таким образом, несмотря на общественные дебаты, иммиграция остается ключевым инструментом для поддержания численности трудоспособного населения и обеспечения экономического роста страны в обозримом будущем, поскольку значительного повышения рождаемости не ожидается, констатирует Yle.
