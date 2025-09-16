Ричмонд
Генсек ООН высказался по поводу сроков урегулирования украинского конфликта

Конфликт на Украине, по мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, вряд ли получится урегулировать в ближайшем будущем, поскольку переговорные позиции сторон очень далеки друг от друга.

На пресс-конференции в Нью-Йорке генсек ООН сказал, что в том, что касается украинского урегулирования в краткосрочной перспективе он «не настроен оптимистично». Гутерриш пришел к такому выводу, так как «позиции обеих сторон сильно отличаются».

Рассуждая в целом о том, может ли ООН успешно сотрудничать с Вашингтоном для урегулирования военных конфликтов в мире, генсек организации предположил, что Штаты могли бы сыграть конструктивную роль. «У ООН нет механизмов “кнута и пряника”, — пояснил Гутерриш. — А у США они есть».

Читайте также: Путин на учениях «Запад-2025» поблагодарил иностранцев по-английски.

