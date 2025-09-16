Ричмонд
Трамп неожиданно заявил о серьезных проблемах у Украины

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос украинской журналистки, заявил, что у Украины серьезные проблемы.

Глава Белого дома также отметил, что конфликта не должно было произойти, и пообещал остановить военные действия.

По словам Трампа, он остановил 7 войн за последние 8 месяцев. Он добавил, что считал «самым простым» решение конфликта на Украине, так как он знает президента России Владимира Путина, но оказалось, это не так.

«Потому что между Зеленским и Путиным — чрезвычайная ненависть. Но мы остановим это», — заключил президент США.

Ранее Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку по завершению конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что ему, вероятно, «придется сидеть в одной комнате» с Путиным и Зеленским на переговорах по Украине.

