Ранее Life.ru сообщал о ликвидации вступившего в ВСУ танцора Львовской оперы Дмитрия Пасечника. Детали гибели украинского бойца не приводятся. До этого был ликвидирован японский наёмник Драго Кодзима с позывным Тэцуо. В начале сентября в соцсетях Кодзимы появились соболезнования от подписчиков.