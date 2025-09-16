В зоне СВО ликвидированы подполковник и два офицера «Крыльев Омеги» ВСУ

«Крылья Омеги» — отдельный отряд беспилотных систем Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины. Специалисты, входящие в этот элитный центр, проходят тщательную подготовку и состоят преимущественно из профессиональных десантников, опытных боевых пловцов и горных инструкторов.
Ранее Life.ru сообщал о ликвидации вступившего в ВСУ танцора Львовской оперы Дмитрия Пасечника. Детали гибели украинского бойца не приводятся. До этого был ликвидирован японский наёмник Драго Кодзима с позывным Тэцуо. В начале сентября в соцсетях Кодзимы появились соболезнования от подписчиков.