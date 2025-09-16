«Мы видим массовое убийство гражданских лиц». Гутерриш об операции Израиля в Газе

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало масштабного наступления на город Газа с целью разгрома палестинского движения ХАМАС. В свою очередь глава Минобороны Израиля Исраэль Кац также заявил о начале интенсивной фазы наступательной операции в городе Газа. По его словам, Израиль не остановится, пока не выполнит поставленных перед собой задач по разгрому вооруженных отрядов палестинского движения ХАМАС.