«Мы видим массовое убийство гражданских лиц». Гутерриш об операции Израиля в Газе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал масштабное наземное наступление Израиля на город Газа «систематическим разрушением» населенного пункта. Об этом сообщает ТАСС.
«То, что происходит в Газе сегодня, — чудовищно. Мы видим массированное разрушение районов, систематическое разрушение города Газа. Мы видим массовое убийство гражданских лиц в таком виде, которого не было ни при одном конфликте, пока я занимаю должность Генерального секретаря», — заявил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало масштабного наступления на город Газа с целью разгрома палестинского движения ХАМАС. В свою очередь глава Минобороны Израиля Исраэль Кац также заявил о начале интенсивной фазы наступательной операции в городе Газа. По его словам, Израиль не остановится, пока не выполнит поставленных перед собой задач по разгрому вооруженных отрядов палестинского движения ХАМАС.
8 сентября Нетаньяху призвал население города покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию. Известно, что планы наступательных действий израильской армии были утверждены премьером в конце августа.
В свою очередь эксперты независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на палестинской территории пришли к заключению, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. -0-