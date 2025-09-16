Ричмонд
Путин на английском поблагодарил зарубежных наблюдателей на учениях «Запад-2025»

Путин лично приехал на учения «Запад-2025» на полигон Мулино 16 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин во время посещения учений «Запад-2025» обратился к иностранным наблюдателям на английском языке. Он поблагодарил их за присутствие.

Как известно, российско-белорусские учения «Запад-2025» глава государства посетил во вторник, 16 сентября. Тогда он лично приехал на полигон «Мулино» в Нижегородской области, где и проходили тренировки армий двух стран. Однако там же присутствовали иностранные наблюдатели.

К ним российский лидер вышел после основного этапа учений. Они пообщались через переводчика, а затем Владимир Путин внезапно обратился лично. Сначала он поблагодарил представителей других стран на русском языке, но вскоре переключился на английский.

«Thank you so much (Спасибо вам большое — Прим.ред.)», — сказал Путин.

В ходе того же визита на полигон «Мулино» президент РФ осмотрел образцы техники. Причем как военной, так и специальной. Тогда же российскому лидеру продемонстрировали гибридный мотоцикл «Бульдог», а также автомобиль «Улан-U2».