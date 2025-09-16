Путин на английском поблагодарил зарубежных наблюдателей на учениях «Запад-2025»

Как известно, российско-белорусские учения «Запад-2025» глава государства посетил во вторник, 16 сентября. Тогда он лично приехал на полигон «Мулино» в Нижегородской области, где и проходили тренировки армий двух стран. Однако там же присутствовали иностранные наблюдатели.