США одобрили первый пакет военной помощи Украине на деньги союзников

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, который профинансирован их союзниками по НАТО.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. В публикации уточняется, что это стало первым применением подобного механизма, который разработали США и союзники.

Таким образом, Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине по 500 миллионов долларов в рамках программы приоритетных потребностей.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Зеленский должен пойти на сделку по Украине — по словам президента США, лидеру киевского режима придется это сделать.

