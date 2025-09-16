Ричмонд
Трамп рассказал о достижении сделки с Китаем по TikTok

Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли соглашения по соцсети TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о достижении сделки с Китаем по социальной сети TikTok. Об этом американский лидер сообщил во вторник, 16 сентября, перед вылетом в Великобританию в рамках рабочего визита.

«У нас есть сделка по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем», — заявил глава Белого дома во время беседы с журналистами.

При этом Трамп не рассказал каких-либо подробностей о договоренности с Китаем по соцсети.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Китай достигли базового рамочного консенсуса по урегулированию вопросов, связанных с TikTok. Переговоры представителей стран прошли в Мадриде 14−15 сентября, в ходе которых стороны договорились о содействии торгово-экономическому сотрудничеству в рамках сделки по соцсети.

