Трамп одобрил первые поставки оружия Киеву, которое оплатили страны НАТО

Первый пакет военной помощи Украине, оплаченный странами НАТО, одобрен администрацией президента США Дональда Трампа. Ещё в июле лидер Соединённых Штатов заявлял о том, что поставки американских вооружений будут теперь оплачиваться европейскими странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

«Первые пакеты американской военной помощи Украине, предоставленные администрацией Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками», — указано в публикации.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Бельгии и Норвегии ракет и бомб на $681 млн. В американском ведомстве отметили, что такие поставки способствуют развитию внешней политики США и помогают союзникам повысить боеспособность в условиях существующих и потенциальных угроз.

