Песков отверг обвинения Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы

Информация не соответствует действительности, заявил представитель Кремля.

Источник: Аргументы и факты

Утверждения генерального прокурора Румынии Алекса Флоренцы о якобы российском вмешательстве в румынские президентские выборы лишены оснований, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Вспомним, как Вашингтонобвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — прокомментировал Песков РБК слова румынского генпрокурора.

Флоренца, раскрывая детали расследования в отношении экс-кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, утверждал, что с 2022 года Москва якобы осуществляла «гибридную операцию» против Румынии, в рамках которой четыре фирмы, имеющие связи с Россией, координировали деятельность ботов и фальшивых аккаунтов.

Джорджеску получил 22,95% голосов в первом туре выборов в ноябре 2024 года, однако результаты были признаны недействительными Конституционным судом.

