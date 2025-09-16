Песков отверг обвинения Румынии о якобы вмешательстве РФ в выборы

«Нет. Вспомним, как Вашингтонобвинял Россию во вмешательстве в выборы, попытках дестабилизации и т.д. Потом сами признали, что это не так. В случае с Румынией то же самое!» — прокомментировал Песков РБК слова румынского генпрокурора.