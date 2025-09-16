Reuters: США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины

4 августа министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна оплатит поставку американского вооружения Украине на €500 млн. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее $1 млрд на закупку оружия.