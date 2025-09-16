Ричмонд
Президент Беларуси помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек в преддверии Дня народного единства, который отмечается 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, среди помилованных — 12 женщин и 13 мужчин, 19 из которых младше 40 лет. Многие из них имеют детей, включая одну многодетную мать.

Все освобожденные были осуждены за преступления, в том числе экстремистской направленности, признали вину и раскаялись в содеянном. Они взяли обязательство вести законопослушный образ жизни после освобождения. Решение о помиловании стало традиционным гуманитарным жестом главы государства перед национальным праздником.

День народного единства был учрежден в Беларуси в 2021 году и приурочен к годовщине воссоединения Западной и Восточной Беларуси в 1939 году. Акты помилования в преддверии значимых государственных дат стали практикой белорусских властей, направленной на демонстрацию милосердия и социальной реабилитации осужденных.

