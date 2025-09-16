Президент Беларуси помиловал 25 человек в преддверии Дня народного единства

День народного единства был учрежден в Беларуси в 2021 году и приурочен к годовщине воссоединения Западной и Восточной Беларуси в 1939 году. Акты помилования в преддверии значимых государственных дат стали практикой белорусских властей, направленной на демонстрацию милосердия и социальной реабилитации осужденных.