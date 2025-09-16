Ричмонд
Немецкие власти отказали Навроцкому в выплате репараций Польше

Президент и канцер ФРГ считают, что этот вопрос юридически окончательно урегулирован.

Источник: Аргументы и факты

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе приёма президента Польши Кароля Навроцкого в Берлине вновь заявили об отклонении требований Варшавы о выплате репараций за ущерб, нанесённый в период Второй мировой войны.

«Президенты обменялись мнениями о важности тесного и доверительного сотрудничества между странами… В ответ на запрос президента Польши федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения вопрос репараций юридически окончательно закрыт. При этом сохранение исторической памяти и увековечение жертв остаются общей задачей», — заявила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в социальной сети X*.

После встречи с президентом Германии Навроцкий провёл переговоры с канцлером Мерцем. По данным агентства DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Мерц подтвердил неизменную позицию Берлина по вопросу репараций.

Ранее Навроцкий заявил, что немецкие власти до сих пор не возместили ущерб, нанесенный Польше за годы нацистской оккупации.

