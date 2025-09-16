Немецкие власти отказали Навроцкому в выплате репараций Польше

«Президенты обменялись мнениями о важности тесного и доверительного сотрудничества между странами… В ответ на запрос президента Польши федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения вопрос репараций юридически окончательно закрыт. При этом сохранение исторической памяти и увековечение жертв остаются общей задачей», — заявила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в социальной сети X*.