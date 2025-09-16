Подтверждены планы ЕК по поводу ограничений в торговле с Израилем

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Euronews подтвердила планы Еврокомиссии (ЕК) приостановить торговые положения договора об ассоциации с Израилем в ответ на военные действия в Газе и политику Израиля на Западном берегу реки Иордан.
Для утверждения решения на уровне членов ЕС необходимо квалифицированное большинство голосов.
Ожидается, что 17 сентября Еврокомиссия обнародует предложение по указанным мерам.
