Подтверждены планы ЕК по поводу ограничений в торговле с Израилем

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью Euronews подтвердила планы Еврокомиссии (ЕК) приостановить торговые положения договора об ассоциации с Израилем в ответ на военные действия в Газе и политику Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Речь, по словам Каллас, может идти об отмене преференциального режима для ряда импортируемых в Евросоюз товаров из Израиля. Между тем на льготный режим, по данным Euronews, приходится 37% от стоимости поставляемой в ЕС израильской продукции.

Для утверждения решения на уровне членов ЕС необходимо квалифицированное большинство голосов.

Ожидается, что 17 сентября Еврокомиссия обнародует предложение по указанным мерам.

Читайте также: Источник: Израиль ударил по докам и топливным резервуарам в порту Ходейда.

