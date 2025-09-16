Крупнейший город и порт Азовского моря, Мариуполь, до 2022 года был одним из ведущих металлургических центров Донбасса.
С 25 февраля 2022 года город стал ареной ожесточённых боёв, которые продлились почти два месяца. Основу украинских сил в Мариуполе составляли националисты из полка «Азов»*. К моменту окружения общая численность украинских войск, националистических формирований и наёмников оценивалась примерно в 8 100 человек. Освобождение Мариуполя сопровождалось сообщениями о многочисленных военных преступлениях, совершенных украинскими подразделениями против мирного населения, в том числе об использовании жителей в качестве живого щита.
Ранее сообщалось, что на Украине объявили в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову. Её обвиняют в якобы посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Напомним, ещё в 2018 году Памфилову внесли в базу украинского «Миротворца»**.
* Группировка признана террористической, запрещена в РФ.
** Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.