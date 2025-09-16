С 25 февраля 2022 года город стал ареной ожесточённых боёв, которые продлились почти два месяца. Основу украинских сил в Мариуполе составляли националисты из полка «Азов»*. К моменту окружения общая численность украинских войск, националистических формирований и наёмников оценивалась примерно в 8 100 человек. Освобождение Мариуполя сопровождалось сообщениями о многочисленных военных преступлениях, совершенных украинскими подразделениями против мирного населения, в том числе об использовании жителей в качестве живого щита.