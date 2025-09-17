Путину на полигоне «Мулино» показали аккумулятор для дронов «Аляска»

Путин во вторник посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений «Запад-2025». В ходе поездки президент также ознакомился с образцами техники и вооружений. В частности, глава государства остановился у стенда, где были представлены дроны и аккумулятор, на котором было написано «Аляска. Граница России нигде не заканчивается». Глава государства взял аккумулятор в руки и пообщался с представителями стенда.