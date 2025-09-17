Ричмонд
Путину на полигоне «Мулино» показали аккумулятор для дронов «Аляска»

Путин на полигоне «Мулино» обратил внимание на аккумулятор для дронов «Аляска».

Источник: © РИА Новости

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра образцов техники и вооружений на полигоне «Мулино» обратил внимание на аккумулятор для дронов «Аляска».

Путин во вторник посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений «Запад-2025». В ходе поездки президент также ознакомился с образцами техники и вооружений. В частности, глава государства остановился у стенда, где были представлены дроны и аккумулятор, на котором было написано «Аляска. Граница России нигде не заканчивается». Глава государства взял аккумулятор в руки и пообщался с представителями стенда.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

