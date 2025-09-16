Ричмонд
Трамп ушёл от ответа на вопрос о передаче 17 комплексов Patriot Украине

Президент США вместо ответа на вопрос заявил, что Украина находится в беде.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп оставил без ответа вопрос о том, планирует ли он поставлять 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине. Все произошло в момент, когда американский лидер общался с журналистами.

Очередной вопрос на тему помощи Киеву главе Белого дома задали во вторник, 16 сентября. Тогда журналистка поинтересовалась, планирует ли Вашингтон передать ЗРК Patriot. Однако вместо ответа Трамп задал встречный вопрос. Он уточнил, откуда девушка. Та ответила, что с Украины.

«Я люблю Украину. Я люблю народ Украины. Поэтому я подумал, что это небольшой украинский акцент. Но страна находится в серьезной беде», — сказал Трамп.

Следом американский лидер начал уже привычную всем речь. Заявил, что конфликт на Украине никогда не должен был произойти, но он все уладит.

Немногим ранее Дональд Трамп высказался о главе киевского режима Владимире Зеленском. Он пообещал, что украинский политик точно заключит сделку с Россией. Поскольку других вариантов, добавил президент США, у него попросту нет.

