УВБ-76 передала два сообщения на фоне визита Путина на учения «Запад-2025»

Радиостанция УВБ-76, которую еще называют «радиостанцией Судного дня», передала в эфир два сообщения на фоне визита российского лидера Владимира Путина на стратегические учения «Запад-2025». Об этом информирует Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Так, первое сообщения прозвучало в эфире радиостанции в 13:07 по Москве, второе — в 16:07. Они состоят из последовательности букв и чисел. В первом сообщении содержится слово «Глиссер», а во втором — «Препарат».
Напомним, 16 сентября Владимир Путин прибыл на полигон «Мулино» в Нижегородской области, где проходит основной этап учений «Запад-2025». Там глава государства осмотрел образцы вооружений и военной техники, а также встретился с представителями иностранных государств.