Удар ФАБ-3000 по жаловавшейся на дефицит боеприпасов бригаде ВСУ сняли на видео

В Константиновке зафиксировано попадание авиабомбы ФАБ-3000 по месту временного размещения 28-й механизированной бригады ВСУ. Видеозапись инцидента демонстрирует мощный взрыв, произошедший на объекте, где ранее сообщалось о проблемах с обеспечением боеприпасами. Кадрами поделился Telegram-канал «Изнанка».

Источник: Life.ru

Удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Видео © Telegram/ ИЗНАНКА.

С воздуха видно, как разрушенные постройки окутаны огромными облаками дыма и пламени. По информации источника, объект был полностью разрушен в результате удара боеприпаса.

Ранее Life.ru сообщал, что российский «Рубикон» уничтожил стратегически важный энергообъект ВСУ в Сумской области. Была поражена газораспределительная станция украинской армии. Этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов.