Удар ФАБ-3000 по жаловавшейся на дефицит боеприпасов бригаде ВСУ сняли на видео

Удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Видео © Telegram/ ИЗНАНКА.
С воздуха видно, как разрушенные постройки окутаны огромными облаками дыма и пламени. По информации источника, объект был полностью разрушен в результате удара боеприпаса.
Ранее Life.ru сообщал, что российский «Рубикон» уничтожил стратегически важный энергообъект ВСУ в Сумской области. Была поражена газораспределительная станция украинской армии. Этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов.