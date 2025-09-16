Ранее Life.ru сообщал, что российский «Рубикон» уничтожил стратегически важный энергообъект ВСУ в Сумской области. Была поражена газораспределительная станция украинской армии. Этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских националистов.