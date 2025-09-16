Моди заявил о поддержке усилий Трампа по достижению мира на Украине

«Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнёрство на новый уровень», — написал Моди в соцсети Х.
Ранее Трамп призывал европейских лидеров отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай за поддержку Москвы. Кроме того, администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели значительного сокращения закупок нефти из РФ.
