Моди заявил о поддержке усилий Трампа по достижению мира на Украине

Индия поддерживает усилия Соединённых Штатов по достижению мира на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди. Он упомянул об этом в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом, который поздравил его с днем рождения.

Источник: Life.ru

«Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнёрство на новый уровень», — написал Моди в соцсети Х.

Ранее Трамп призывал европейских лидеров отказаться от закупок российской нефти и оказать экономическое давление на Китай за поддержку Москвы. Кроме того, администрация США выдвинула принципиальное условие для заключения торгового соглашения с Индией, потребовав от Нью-Дели значительного сокращения закупок нефти из РФ.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше