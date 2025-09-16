Информатор WADA Родченков назвал успехом получение американского паспорта

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), в своей новой книге раскрыл детали получения политического убежища в США.
Как сообщает Sport24, Родченков называет получение американского паспорта в 2019 году «невероятным успехом».
В книге, анонсированной еще в 2023 году, подробно излагается история российского допинга на основе личных дневников беглого специалиста. Родченков, бежавший в США в 2015 году, сыграл ключевую роль в расследовании WADA, предоставив показания, которые легли в основу доклада Ричарда Макларена о государственной системе поддержки допинга в России.
Его разоблачения привели к масштабным санкциям против российского спорта, включая дисквалификацию атлетов, аннулирование результатов и лишение наград. Получение американского гражданства закрепило статус Родченкова как защищенного информатора, однако его деятельность продолжает вызывать острые споры в международном спортивном сообществе.
