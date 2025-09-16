Правительственные инициативы вызвали волну гражданского недовольства, особенно в сфере военного регулирования. Как отмечает издание, антирекордом стал законопроект о введении 10-летнего тюремного срока за дезертирство, который пришлось отозвать после массовых протестов в Киеве 5−6 сентября. Военные аналитики, включая Антона Грушецкого из Киевского международного института социологии, указывают на недостаточные объяснения властей и изоляцию команды Зеленского.
Дополнительную напряжённость вызвало разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет, что может спровоцировать массовую эмиграцию молодёжи — по прогнозам, до 15% от общей численности этой возрастной группы. Рост недоверия усугубляется попытками ограничения независимости антикоррупционных органов, что даже после отмены решения продолжает негативно влиять на восприятие власти населением.
Ранее сообщалось, что население Украины желает избрания нового президента и завершения изматывающего конфликта с Россией. Текущая ситуация создаёт для Зеленского искажённые стимулы.