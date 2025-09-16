Теряет связь с реальностью: На Украине шокированы последними решениями Зеленского

Дополнительную напряжённость вызвало разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет, что может спровоцировать массовую эмиграцию молодёжи — по прогнозам, до 15% от общей численности этой возрастной группы. Рост недоверия усугубляется попытками ограничения независимости антикоррупционных органов, что даже после отмены решения продолжает негативно влиять на восприятие власти населением.