Нетаньяху заявил, что никогда не считал Катар произраильским игроком

Нетаньяху: Катар никогда не был произраильским или нейтральным игроком.

Источник: © РИА Новости

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что никогда не считал Катар произраильским игроком или хотя бы нейтральным в войне с палестинским движением ХАМАС, отметив, что какое-то время Доху можно было «использовать» в качестве посредника на переговорах.

«Я никогда не считал их (катарцев — ред.) произраильскими или хотя бы нейтральными. Это не так. Был опыт в их частичном использовании, и я никогда не думал о них в другом ключе… Поэтому наша операция (по устранению лидеров ХАМАС в Дохе — ред.) была абсолютно оправданной», — заявил он на пресс-конференции во вторник.

