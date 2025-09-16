Ричмонд
Операция на учениях «Запад-2025» завершилась разгромом условного противника

В ходе учений «Запад-2025» коалиционная группировка войск продемонстрировала высокую эффективность, полностью разгромив условного противника и успешно выйдя на линию условной государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Совместная операция коалиционной группировки войск в ходе совместного стратегического учения “Запад-2025” на полигоне “Мулино” в Нижегородской области завершилась полным разгромом “противника”, — указано в сообщении ведомства.

Подразделения коалиции действовали слаженно, используя результаты массированного огневого воздействия для достижения условной государственной границы. Как уточнило Минобороны, успешному наступлению способствовало применение беспилотников, которые перегрузили системы ПВО «противника» и каналы связи, тем самым обеспечив эффективность других огневых средств.

В ведомстве подчеркнули, что беспилотные системы (роботы и дроны) играют ключевую роль в современных боевых действиях, составляя не менее 30−40% от общего огневого поражения противника.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область для наблюдения за основным этапом учений «Запад-2025». Он также провёл осмотр военной техники, задействованной в зоне СВО.