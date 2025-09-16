Насиловали и убивали: Стало известно о преступлениях ВСУ под Днепропетровском

«Мы одного мужчину с маленьким ребёнком вывели. По его словам, когда уходили хохлы, они его жену изнасиловали и убили в подвале. Они понимают, что потеряли позицию, и начинают применять артиллерию, ударные дроны, чтобы стереть населённик с лица земли», — цитирует командира РИА «Новости».
Витос подчеркнул, что основной задачей российских бойцов во время операции по зачистке является своевременная эвакуация гражданских лиц, чтобы защитить их от возможных ударов со стороны украинских сил. Именно поэтому эвакуация осуществляется сразу после установления контроля над территорией.
Напомним, что в попытках остановить наступление российских войск ВСУ сожгли километры леса. Украинские военные вырыли противотанковые рвы и натянули проволоку на полях, но это не остановило российских военных.